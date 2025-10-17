Cristian Chivu conferenza | I ragazzi stanno bene Gasperini ha…

Cristian Chivu conferenza. Dopo la pausa per le Nazionali, l’ Inter è pronta a tornare in campo. La squadra di Cristian Chivu si prepara alla trasferta nella capitale, dove domani affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini in una sfida che promette intensità e contenuti tattici di alto livello. Per il tecnico nerazzurro sarà una gara dal sapore speciale: la seconda contro una sua ex squadra dopo il successo in Champions League contro l’ Ajax. “ I ragazzi sono tornati in buone condizioni, li abbiamo gestiti per averli al meglio fisicamente e mentalmente “. L’allenatore rumeno ha poi elogiato la solidità difensiva della Roma: “Servirà lucidità per capire i momenti in cui loro concederanno qualcosa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it