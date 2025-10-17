Crisi in maggioranza a Villaricca opposizione attacca | Sindaco deve dimettersi ha poca dignità politica

“In Consiglio Comunale il Sindaco Gaudieri è andato ancora sotto. Propone l’inversione dei punti all’ordine del giorno e si ritrova senza numeri. Non è la prima volta che accade. In un paese normale, lo diciamo da mesi ormai, il Sindaco sarebbe già al protocollo. Gaudieri invece sta sovvertendo ogni regola, mistificando i fatti e mortificando . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Crisi in maggioranza a Villaricca, opposizione attacca: “Sindaco deve dimettersi, ha poca dignità politica”

Contenuti che potrebbero interessarti

La crisi politica della sua maggioranza pare ormai irrisolvibile e così il sindaco Faraci apre a un “Patto per la città”, pronto a ricostruire un governo che sappia raggiungere gli obiettivi programmatici - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, De Luca (M5s): “Le spaccature nella maggioranza ora sono voragini. È crisi di governo” http://dlvr.it/TNZQsr - X Vai su X

San Siro, chi ha vinto e chi ha perso la partita politica sullo stadio: i Verdi contro la maggioranza, perché Forza Italia ha diviso l'opposizione - In aula si è giocata, insieme alla partita urbanistica, anche una resa dei conti politica che ha ... Si legge su milano.corriere.it

San Siro, il day after: così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione - E non solo perché tanto i consiglieri quanto gli spettatori della seduta hanno dovuto fare le ore piccole, ma perché la scelta di vendere ... ilfattoquotidiano.it scrive

Crisi di giunta, soluzione interna. Farini quarto vicesindaco in 14 mesi - Soluzione tutta interna al momento nella giunta di Valerio Pianigiani per individuare un vice al posto del dimesso Umberto Ciucchi. Si legge su msn.com