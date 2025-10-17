Crisi in maggioranza a Villaricca opposizione attacca | Sindaco deve dimettersi ha poca dignità politica

Teleclubitalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In Consiglio Comunale il Sindaco Gaudieri è andato ancora sotto. Propone l’inversione dei punti all’ordine del giorno e si ritrova senza numeri. Non è la prima volta che accade. In un paese normale, lo diciamo da mesi ormai, il Sindaco sarebbe già al protocollo. Gaudieri invece sta sovvertendo ogni regola, mistificando i fatti e mortificando . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

crisi in maggioranza a villaricca opposizione attacca sindaco deve dimettersi ha poca dignit224 politica

© Teleclubitalia.it - Crisi in maggioranza a Villaricca, opposizione attacca: “Sindaco deve dimettersi, ha poca dignità politica”

Contenuti che potrebbero interessarti

San Siro, chi ha vinto e chi ha perso la partita politica sullo stadio: i Verdi contro la maggioranza, perché Forza Italia ha diviso l'opposizione - In aula si è giocata, insieme alla partita urbanistica, anche una resa dei conti politica che ha ... Si legge su milano.corriere.it

San Siro, il day after: così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione - E non solo perché tanto i consiglieri quanto gli spettatori della seduta hanno dovuto fare le ore piccole, ma perché la scelta di vendere ... ilfattoquotidiano.it scrive

crisi maggioranza villaricca opposizioneCrisi di giunta, soluzione interna. Farini quarto vicesindaco in 14 mesi - Soluzione tutta interna al momento nella giunta di Valerio Pianigiani per individuare un vice al posto del dimesso Umberto Ciucchi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crisi Maggioranza Villaricca Opposizione