Crisi idrica a Bisaccia nuove riduzioni di pressione | il sindaco invita i cittadini a un uso consapevole
L'acquedotto pugliese ha informato il sindaco di Bisaccia in merito alla diminuzione della disponibilita' della risorsa idrica. “Le scarse precipitazioni continuano a mettere sotto stress le fonti di approvvigionamento e, secondo l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
