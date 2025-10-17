Crisi del Centro Nuoto il centro di riabilitazione in acqua prosegue la sua attività

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso del Centro Nuoto di Copparo non tocca il poliambulatorio medico e centro di riabilitazione e idrokinesiterapia. Come specificato dalla stessa realtà, “nonostante la difficoltà della parte ludico-sportiva della società Centro Nuoto Copparo, ‘Idrokinetik’ rimarrà aperto nella sua interezza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

