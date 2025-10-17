Crisi Aura | respinta cassa integrazione lavoratori senza stipendio e futuro incerto

L'Aquila - L’Inps boccia la domanda di cassa integrazione per circa 70 dipendenti di Aura L’Aquila. Il Comune annuncia esposto, sindacati in allarme Una doccia fredda per i circa 70 operatori di Aura, azienda del Polo elettronico dell’Aquila: l’Inps ha respinto la richiesta di cassa integrazione ordinaria, aggravando uno stato di vertenza già difficile. I lavoratori, senza salario da agosto, si trovano improvvisamente privi di ogni tutela. Nel corso del vertice in Prefettura e in una riunione straordinaria dei capigruppo comunali, è emerso che l’azienda non possiede più commesse attive né contratti in corso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

