Crisi Aura | respinta cassa integrazione lavoratori senza stipendio e futuro incerto
L'Aquila - L’Inps boccia la domanda di cassa integrazione per circa 70 dipendenti di Aura L’Aquila. Il Comune annuncia esposto, sindacati in allarme Una doccia fredda per i circa 70 operatori di Aura, azienda del Polo elettronico dell’Aquila: l’Inps ha respinto la richiesta di cassa integrazione ordinaria, aggravando uno stato di vertenza già difficile. I lavoratori, senza salario da agosto, si trovano improvvisamente privi di ogni tutela. Nel corso del vertice in Prefettura e in una riunione straordinaria dei capigruppo comunali, è emerso che l’azienda non possiede più commesse attive né contratti in corso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
AURA L’AQUILA: BIONDI, “RESPINTE RICHIESTE CASSA INTEGRAZIONE, PRESENTATO ESPOSTO” - L’AQUILA – “Dopo l’assenza ingiustificata al tavolo istituzionale dei vertici aziendali di Aura Materials – oggi Mival Connect – che continuano a negarsi, i lavoratori si sono visti anche respingere d ... Scrive abruzzoweb.it