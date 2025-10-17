Criminalità la Filcams | Un presidio delle forze dell’ordine al centro commerciale Conca d’oro

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per le lavoratrici e i lavoratori del centro commerciale Conca d’oro la situazione è diventata insostenibile. Furti e minacce sono all’ordine del giorno e non è possibile che siano le lavoratrici e i lavoratori a presidiare su tali condizioni rischiando anche ritorsioni quando intervengono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Odg in Regione, 'presidi fissi forze polizia in pronti soccorsi' - Lo ha votato all'unanimità il consiglio regionale, accogliendo la richiesta delle opposizioni, che hanno presentato un ordine del ... Riporta ansa.it

Napoli, risse e gare nel piazzale dello stadio Maradona: «Presidio fisso delle forze dell'ordine» - Presidio fisso delle forze dell'ordine tra mezzanotte e le quattro del mattino nel weekend e la delimitazione dell'area con cordoli e dossi. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Criminalit224 Filcams Presidio Forze