cretti campionessa del mondo e con due record in un giorno

Ecodibergamo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CICLISMO. Mondiali paralimpici su pista a Rio: l’atleta di Costa Volpino vince il km a cronometro firmando il primato iridato e poi migliorandolo in finale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

