Cretti campionessa del mondo E con due record in un giorno
CICLISMO. Mondiali paralimpici su pista a Rio: l’atleta di Costa Volpino vince il km a cronometro firmando il primato iridato e poi migliorandolo in finale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
