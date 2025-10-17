Uno dei due grandi problemi all’origine della bassa crescita italiana è quello dei consumi. (L’altro sono gli investimenti, ne parleremo in una prossima occasione). I consumi sono una componente della domanda interna che dipende nel concreto dalle disponibilità economiche, mentre nel comportamento si consuma di più o di meno anche in base alle aspettative: più c’è incertezza, meno si consuma. Ebbene, l’indicatore dei consumi Confcommercio (Icc, uno dei più precisi indici macroeconomici, utilizzato anche da Bankitalia) nell’ultima rilevazione di settembre “pur mostrando un impercettibile miglioramento su base annua (+0,3%) – si legge sul documento - conferma le difficoltà della domanda per i beni, invariata dopo il pesante calo di agosto, e l’andamento più favorevole dei servizi (+0,8%)”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crescita e Pil, all’appello manca la spinta dei consumi