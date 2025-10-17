Cpi | Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo

Il possibile incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato dal presidente Usa per provare ad arrivare a un accordo sulla guerra in Ucraina, ha aperto un nodo giuridico legato proprio alla figura del leader russo e al mandato di arresto emesso su di lui dalla Corte Penale Internazionale.?????? Budapest is the only suitable place in Europe for a USA–Russia peace summit. With long-standing pro-peace leadership and trusted partnerships, we provide a reliable, secure, and politically stable setting. There was no other option. Simply put: they can count on us! pic.twitter.comftQ4n9Slcu — Orbán Viktor (@PMViktorOrban) October 17, 2025 La Cpi: “Eseguire l’arresto è un obbligo giuridico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cpi: “Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo”

