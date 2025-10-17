Cpi | Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il possibile incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato dal presidente Usa per provare ad arrivare a un accordo sulla guerra in Ucraina, ha aperto un nodo giuridico legato proprio alla figura del leader russo e al mandato di arresto emesso su di lui dalla Corte Penale Internazionale.?????? Budapest is the only suitable place in Europe for a USA–Russia peace summit. With long-standing pro-peace leadership and trusted partnerships, we provide a reliable, secure, and politically stable setting. There was no other option. Simply put: they can count on us! pic.twitter.comftQ4n9Slcu — Orbán Viktor (@PMViktorOrban) October 17, 2025 La Cpi: “Eseguire l’arresto è un obbligo giuridico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cpi putin in ungheria eseguire l8217arresto 232 un obbligo

© Lapresse.it - Cpi: “Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cpi putin ungheria eseguireCorte penale internazionale: "Putin in Ungheria? 'Obbligo di arresto è valido" - "Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario dei trattati internazionali. Si legge su ansa.it

cpi putin ungheria eseguirePutin a Budapest, Cpi: «Il mandato di cattura è ancora valido» - La Corte penale internazionale ha precisato che se Putin dovesse andare in Ungheria il mandato di cattura su di lui è ancora valido. Segnala msn.com

cpi putin ungheria eseguirePutin in Ungheria imbarazza l'Ue, sanzioni a rischio - Vladimir Putin nel cuore della Mitteleuropa. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cpi Putin Ungheria Eseguire