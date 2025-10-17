Covid infettivologi Petrosillo e Richeldi inchiodano protocollo tachipirina e vigile attesa | Inutile inefficace e senza basi scientifiche
Davanti alla commissione Covid, gli infettivologi Petrosillo e Richeldi confermano: il protocollo “tachipirina e vigile attesa” era inefficace e privo di basi cliniche La Commissione Covid porta ogni giorno alla luce nuovi retroscena sugli anni di gestione sconsiderata durante la "pandemia". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
