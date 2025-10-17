Covid infettivologi Petrosillo e Richeldi inchiodano protocollo tachipirina e vigile attesa | Inutile inefficace e senza basi scientifiche

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti alla commissione Covid, gli infettivologi Petrosillo e Richeldi confermano: il protocollotachipirina e vigile attesa” era inefficace e privo di basi cliniche La Commissione Covid porta ogni giorno alla luce nuovi retroscena sugli anni di gestione sconsiderata durante la "pandemia". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

covid infettivologi petrosillo e richeldi inchiodano protocollo tachipirina e vigile attesa inutile inefficace e senza basi scientifiche

© Ilgiornaleditalia.it - Covid, infettivologi Petrosillo e Richeldi inchiodano protocollo "tachipirina e vigile attesa": "Inutile, inefficace e senza basi scientifiche"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

covid infettivologi petrosillo richeldiCovid, lo scienziato demolisce la terapia domiciliare "paracetamolo e vigile attesa" - Lo pneumologo Petrosillo in commissione d'inchiesta: "Serviva un saturimetro in ogni casa". Si legge su msn.com

Covid. Reparti di Pneumologia sotto pressione: il 90% accoglie pazienti Covid dimessi dalle Terapie Intensive - Presentati ieri al Congresso della Società italiana di pneumologia i risultati di un’indagine nazionale. quotidianosanita.it scrive

Commissione Covid. Petrosillo (ex Spallanzani): “Il vaccino ha contenuto l’espansione del virus” - "C'erano delle cose che all'inizio non venivano fatte perché venivano considerate di poco conto a livello internazionale, come l'uso di steroidi e cortisone, in realtà invece l'utilizzo del cortisone ... Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Covid Infettivologi Petrosillo Richeldi