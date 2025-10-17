Covid a Roma l' udienza preliminare del processo a 4 ex dirigenti della sanità

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è celebrata oggi al tribunale di Roma l’udienza preliminare del cosidetto processoCovid ‘, che vede al banco degli imputati quattro ex dirigenti della Direzione generale di Prevenzione per il mancato adeguamento del Piano pandemico. “E’ stata depositata una richiesta di legittimo impedimento e rinvio perché uno degli imputati è ricoverato in ospedale. Siamo stati autorizzati a espletare un’attività che non avremmo potuto poi svolgere”, ha detto l’ avvocato Consuelo Locati, legale dell’associazione dei familiari delle vittime di covid ‘#Sereniesempreuniti’, all’uscita dallla città giudiziaria di Roma, a piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

