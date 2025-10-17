Courteney Cox lancia il suo profumo | È ciò che indosso da una vita

Anche Courteney Cox, l’ex Monica di Friends, debutta nel mondo dei profumi. L’attrice 61enne, già proprietaria di una linea di prodotti per la casa, Homecourt, ha lanciato la collezione Cece Body, che include la sua fragranza preferita. Courteney Cox lancia Cece, il suo profumo. « Cece è la mia fragranza personale. Quando trovi la giusta combinazione ti parla, e io la indosso ogni giorno da anni», ha spiegato Cox. La nuova linea comprende un profumo sotto forma di olio, un bagnoschiuma, uno spray corpo e u n burro corpo abbinati: «Una collezione di prodotti essenziali di lusso per la cura del corpo, creata per arricchire la quotidianità con fragranze pluripremiate, formule pulite e ingredienti provenienti da fonti sostenibili», si legge nel comunicato di lancio del prodotto. 🔗 Leggi su Amica.it

