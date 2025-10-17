La Corea del Sud ha intenzione di costruire il suo primo bunker civile a Seoul entro il 2028. La struttura dovrà essere in grado di resistere a un attacco nucleare e sarà situata sotto un complesso di edilizia popolare. Le autorità hanno spiegato che il progetto servirà a proteggere i cittadini dalle minacce provenienti dalla Corea del Nord. Il continuo rafforzamento militare portato avanti da Kim Jong Un preoccupa l'amministrazione sudcoreana che, nonostante le aperture diplomatiche mostrate a Pyongyang, non intende abbassare la guardia. Ecco che cosa sappiamo in merito a questo dossier. Il bunker nucleare della Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Costruirà un bunker nucleare": cosa succede in Corea (e cosa c'entra Kim)