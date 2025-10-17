Costringe una minorenne a subire un rapporto sessuale completo e invia il filmato hot ad altre persone
La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini – Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, nei confronti di un giovane napoletano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
