Archiviato il discorso Coppa Italia, la Civitanovese deve rituffarsi con i pensieri al campionato per risalire una classifica al momento deficitaria. Tuttavia la gara persa mercoledì contro il Chiesanuova (1-2) non può non aver lasciato qualche campanello d’allarme, dato che non si è saputo gestire un vantaggio ampio, tra l’esito dell’andata (0-2) e il gol di Garcia al settimo della ripresa. "Abbiamo rischiato – ammette il terzino Andrea Cosignani –, forse eravamo troppo rilassati per via dell’andata, mentre loro non avevano niente da perdere e si sono espressi al meglio. Tuttavia, non credo sia un dramma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cosignani carica la Civitanovese: "Dobbiamo centrare la prima vittoria"