Una mattina come tante si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Un giovane, diretto a scuola, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale che ha lasciato senza parole compagni, insegnanti e cittadini. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto chiunque conoscesse il ragazzo, descritto da tutti come solare, educato e pieno di vita. La comunità locale, profondamente colpita, si è stretta attorno alla famiglia, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto inaccettabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così non è possibile”. Schianto mortale, Tommaso muore a 14 anni: in un attimo è successo di tutto