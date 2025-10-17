L’America Latina torna al centro della competizione geopolitica. Nell’era Trump 2.0, la regione è di nuovo campo di confronto tra potenze, su tutte Washington e Pechino. Mentre l’Europa e l’Italia sembrano avere un ruolo ancora marginale, lo spazio geopolitico e geoeconomico è potenzialmente strategico. È il quadro emerso dall’incontro “Il continente latino-americano nell’era Trump”, ospitato il 16 ottobre presso la Fondazione Med-Or, con l’analista politico boliviano Hugo San Martín Arzabe, già ministro del Lavoro e parlamentare, protagonista di un dialogo con il presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industri, Andrea Bairati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosi l’evoluzione in America Latina apre spazi per l’Italia. L’evento di Med-Or