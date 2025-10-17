Così due uomini hanno simulato un incidente ad Acireale per truffare una donna denunciati

Due uomini di Adrano sono stati denunciati per tentata truffa ad Acireale: simulavano incidenti per estorcere denaro a una donna.

