Cosa succede se Putin mette piede in Europa? L’arresto il tragitto rischioso da Mosca e la linea Ue sul vertice con Trump a casa di Orban

L’incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato ieri sera dal tycoon, non ha ancora una data, ma il Cremlino ha almeno confermato che ci sarà e che sarà entro due settimane. I dettagli ancora tutti da chiarire però sono diversi, a cominciare dal fatto che il presidente russo dovrebbe essere arrestato una volta atterrato in Ungheria, sulla base del mandato di cattura della Corte penale internazionale dell’Aja. Ipotesi che sembra morta sul nascere, visto che il padrone di casa Viktor Orban ha già fatto capire che accoglierà il capo del Cremlino senza porre alcun ostacolo. Uno scenario che non fa altro che aumentare l’imbarazzo dei vertici dell’Unione europea, che spera in sviluppi concreti verso la pace in Ucraina, pur masticando amaro per l’arrivo indisturbato di Putin sul suolo europeo. 🔗 Leggi su Open.online

