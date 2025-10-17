Cosa succede se la scuola non insegna più l’affettività ai bambini | la spiegazione dell’esperta

Dopo l’emendamento approvato il 16 ottobre, l’educazione affettiva e sessuale sarà vietata anche alle scuole medie. Una scelta che, secondo la pediatra e comunicatrice scientifica Carla Tomassini, rappresenta un pericoloso per la salute stess dei ragazzi” L’esperta, intervistata da Fanpage.it, ha infatti spiegato che l’educazione affettiva: "non parla di sesso, ma insegna il rispetto dei confini, il consenso e la conoscenza del proprio corpo” Vietarla, avverte, "significa negare un diritto educativo e mettere a rischio la prevenzione e la salute pubblica". 🔗 Leggi su Fanpage.it