Cosa succede se Jasmine Paolini vince o perde lo scontro diretto con Rybakina | tutti gli scenari
Jasmine Paolini è attualmente settima nella Race WTA e domani affronterà la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del 500 di Ningbo, in Cina: la sfida sarà decisiva per l’azzurra in caso di vittoria, dato che un successo le garantirebbe l’aritmetica qualificazione alle Finals anche in singolare. Si sta dando per scontato un dettaglio non indifferente: la wild card in favore di Mirra Andreeva nel 500 di Tokyo (o, ipotesi remota, nel 250 di Guangzhou) la prossima settimana, dato che la russa, probabilmente pensando di poter chiudere in anticipo il discorso legato alle Finals, non aveva tornei in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pioli, cosa succede? L'avvio della Fiorentina preoccupa, a Pisa obbligatorio vincere
Wta 1000 Wuhan, ritiro Tauson contro Paolini nel terzo set: il motivo e cosa succede con le scommesse - Clara Tauson si è ritirata nel corso del terzo set del suo match di ottavi di finale contro Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan.
Jasmine Paolini provata dopo la battaglia con Bencic, dà una lezione: "Meritava di vincere" - Jasmine Paolini ha battuto Belinda Bencic dopo una partita infinita per qualificarsi alla semifinale del torneo di Ningbo
Jasmine Paolini cede a Coco Gauff dopo una partita incredibile: cos'è successo in campo - Undici break consecutivi, ritmi altissimi e un duello che sembrava uscito da una sceneggiatura hollywoodiana.