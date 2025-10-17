Cosa succede se Jasmine Paolini vince o perde lo scontro diretto con Rybakina | tutti gli scenari

Jasmine Paolini è attualmente settima nella Race WTA e domani affronterà la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del 500 di Ningbo, in Cina: la sfida sarà decisiva per l’azzurra in caso di vittoria, dato che un successo le garantirebbe l’aritmetica qualificazione alle Finals anche in singolare. Si sta dando per scontato un dettaglio non indifferente: la wild card in favore di Mirra Andreeva nel 500 di Tokyo (o, ipotesi remota, nel 250 di Guangzhou) la prossima settimana, dato che la russa, probabilmente pensando di poter chiudere in anticipo il discorso legato alle Finals, non aveva tornei in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it

