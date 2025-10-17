Cosa succede alle pensioni | per chi vale lo stop selettivo

Cataniatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pacchetto che vale 3,6 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Le misure sulle pensioni fanno parte del "menu" della manovra 2026. La cifra è indicata nelle tabelle del Documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato a Bruxelles e in Parlamento. Il prossimo anno il capitolo previdenziale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cosa succede pensioni valeCosa succede alle pensioni: per chi vale lo "stop selettivo" - L'esecutivo "sterilizzerà" l'aumento dell'età soltanto per i lavori gravosi e usuranti ... today.it scrive

cosa succede pensioni valeCosa succede se la Riforma Fornero sarà bloccata? La verità sulle scelte del Governo - Se dovesse accadere arriverebbero novità per i lavoratori. Come scrive informazioneoggi.it

cosa succede pensioni valePensioni, proroga Quota 103, Ape sociale e Opzione donna: cosa prevede la Manovra 2026 e come funzionano le uscite anticipate - In vista del varo della legge di Bilancio, con il Consiglio dei ministri in agenda per questo pomeriggio, il pacchetto previdenza, al momento, include già la proroga di tutta una serie ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Succede Pensioni Vale