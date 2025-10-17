Cosa significa Cortigiana l'evoluzione storica del termine al centro del caso Meloni-Landini

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Utilizzata dal segretario della Cgil Maurizio Landini nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il termine "cortigiana" ha subito negli anni un'evoluzione del suo significato. Ecco l'etimologia e lo sviluppo del vocabolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cosa significa cortigiana evoluzione"Cortigiana? Significa prostituta. Landini è obnubilato dal rancore": Meloni e lo sfogo sui social - La presidente del Consiglio risponde al segretario generale della Cigl tramite un post sui social: "Altra diapositiva della sinistra: quella che ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne e poi, p ... Secondo msn.com

cosa significa cortigiana evoluzioneMeloni contro Landini: «Io cortigiana? Obnubilato da rancore, la sinistra per criticarmi mi dà della prostituta». Lui: «Nessun insulto sessista» - «Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una «cortigiana». Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Significa Cortigiana Evoluzione