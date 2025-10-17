Cosa significa Cortigiana l'evoluzione storica del termine al centro del caso Meloni-Landini

Utilizzata dal segretario della Cgil Maurizio Landini nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il termine "cortigiana" ha subito negli anni un'evoluzione del suo significato. Ecco l'etimologia e lo sviluppo del vocabolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La Ricetta della Felicità, il finale della fiction. Vi è piaciuto, cosa ne pensate ? Marta non ha trovato la felicità sperata, ma un nuovo spazio da dove ripartire. Questo è il significato essenziale di questa serie tv. Sorridere alla vita, nonostante tutto. E il sorriso di - facebook.com Vai su Facebook

"Cortigiana? Significa prostituta. Landini è obnubilato dal rancore": Meloni e lo sfogo sui social - La presidente del Consiglio risponde al segretario generale della Cigl tramite un post sui social: "Altra diapositiva della sinistra: quella che ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne e poi, p ... Secondo msn.com

Meloni contro Landini: «Io cortigiana? Obnubilato da rancore, la sinistra per criticarmi mi dà della prostituta». Lui: «Nessun insulto sessista» - «Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una «cortigiana». Lo riporta msn.com