Cosa sappiamo sull’epidemia di influenza in Giappone | quali sono i dati ufficiali e i rischi per gli altri Paesi
In Giappone è stata già superata la soglia limite che convenzionalmente indica l'inizio dell'epidemia influenzale, segnando l'inizio ufficiale della stagione influenzale con oltre un mese di antico: cosa dicono i dati e quali sono i possibili scenari per il resto del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
