Cosa sappiamo sull'attentato a Sigfrido Ranucci di Report | Ordigno rudimentale dall'alto potere esplosivo
Il giornalista di Report Sigfrido Ranucci ospite stasera su Rai3 ha spiegato quanto è emerso finora dalle indagini sull'attentato alla sua auto davanti all'abitazione di Pomezia: "Ordigno rudimentale con innesco temporaneo e dall'alto potere esplosivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa sappiamo sull’attentato a Sigfrido Ranucci di Report: “Ordigno rudimentale dall’alto potere esplosivo” - Il giornalista di Report Sigfrido Ranucci ospite stasera su Rai3 ha spiegato quanto è emerso finora dalle indagini sull'attentato alla sua auto davanti ... Da fanpage.it
Ranucci, cosa sappiamo sulla bomba. Le minacce e quando raccontò di aver salvato il suo presunto killer. «Era in una pozza di sangue» - La voce di Sigfrido Ranucci, all’altro capo del telefono, tradisce la tensione di una notte ... Scrive msn.com
Attentato a Sigfrido Ranucci, Mattarella: “Severa condanna per l’intimidazione”. Le indagini: un chilo di esplosivo e nessun timer - “Attaccare la libertà di espressione è un atto di vile terrorismo. Riporta ilfattoquotidiano.it