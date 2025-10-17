Cosa sappiamo sull'attentato a Sigfrido Ranucci di Report | Ordigno rudimentale dall'alto potere esplosivo

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista di Report Sigfrido Ranucci ospite stasera su Rai3 ha spiegato quanto è emerso finora dalle indagini sull'attentato alla sua auto davanti all'abitazione di Pomezia: "Ordigno rudimentale con innesco temporaneo e dall'alto potere esplosivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

