Cosa rischia la Juventus dopo l’indagine UEFA per il Fair Play Finanziario

Calciomercato.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospetta violazione del FPF nel triennio 20222025: il verdetto è atteso nella primavera 2026 Nuova ricca puntata di JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il tema dibattuto dai nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Giorgio Musso è stato l’apertura di un’indagine da parte dell’UEFA per sospetta violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 20222025. A svelarlo ufficialmente è stato lo stesso club bianconero, nel fascicolo allegato al bilancio 20242025 chiuso con un passivo di 58,1 milioni. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

