Cosa prevede il nuovo piano dell’Unione europea per la difesa comune al 2030
«L’Europa è a rischio. Dobbiamo proteggere ogni cittadino e ogni centimetro quadrato del nostro territorio». Ursula von der Leyen ha accompagnato con queste parole la nuova tabella di marcia sulla difesa comune europea al 2030, presentata giovedì 16 ottobre dalla Commissione. Il programma, che verrà discusso il 23 ottobre dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri, prevede quattro grandi pilastri da portare avanti collettivamente: un muro anti-drone, la sorveglianza del fianco orientale dell’Unione europea, uno scudo aereo e uno scudo spaziale di difesa. Entro cinque anni, stando al documento, l’Unione europea dovrà essere in grado di reagire al «panorama delle minacce in evoluzione» che si trova ad affrontare (prima di tutto dalla Russia), che rappresenta un attacco «persistente alla sicurezza europea nel prossimo futuro». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
