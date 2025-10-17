Cosa fare a Roma nel weekend gli appuntamenti da non perdere il 18 e il 19 ottobre

Il prossimo weekend romano sarà di pura energia per tutta la Capitale, tra arte diffusa, mercatini, festival internazionali e suggestioni che arrivano da tutto il mondo. Per sabato 18 e domenica 19 ottobre abbiamo trovato cinque appuntamenti da non perdere assolutamente: ma cosa si può fare a Roma questo fine settimana? Leggi anche: — Riapre al pubblico il Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma: i giorni di apertura Romadiffusa 2025. Dal 16 al 19 ottobre il centro storico diventa un laboratorio d’arte contemporanea grazie a Romadiffusa 2025, il festival di city branding che sta reinventando l’immagine di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Scopri altri approfondimenti

Cosa fare in caso di violenza e stalking? Contattare il 1522, il numero gratuito sempre attivo per chiunque abbia bisogno di aiuto. In aumento le chiamate negli ultimi tre mesi. Dietro ogni telefonata, una storia di abusi. #Tg1 Valentina Bisti - X Vai su X

Tg1. . Cosa fare in caso di violenza e stalking? Contattare il 1522, il numero gratuito sempre attivo per chiunque abbia bisogno di aiuto. In aumento le chiamate negli ultimi tre mesi. Dietro ogni telefonata, una storia di abusi. #Tg1 Valentina Bisti - facebook.com Vai su Facebook

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre - Roma si prepara a un fine settimana ricco di iniziative e manifestazioni molto diverse tra loro per abbracciare tutti i gusti e tu ... romatoday.it scrive

Cosa fare (anche gratis) a Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre: dallo Swap Party (al Parco Garbatella) a Maker Faire al Gazometro Ostiense - Un nuovo weekend è in arrivo a Roma: le previsioni meteo annunciano buon tempo, e nella Capitale, il 18 e il 19 ottobre, sono in programma ... Segnala msn.com

Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19 ottobre: i cinque eventi del weekend da segnare in agenda - Il prossimo weekend romano sarà di pura energia per tutta la Capitale, tra arte diffusa, mercatini, festival internazionali e suggestioni che arrivano da tutto il mondo. Da msn.com