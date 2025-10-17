Cosa è scritto nel libro che ha raccontato il lato oscuro di Mark Zuckerberg

Gente che se ne frega è il memoir della ex responsabile delle politiche globali di Facebook, Sarah Wynn-Williams, racconta la spregiudicatezza, la mancanza di responsabilità e le ambizioni smisurate del fondatore di Meta e della sua squadra. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cosa è scritto nel libro che ha raccontato il lato oscuro di Mark Zuckerberg

