Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti

L'attentato a Sigfrido Ranucci non deve preoccupare solo i giornalisti, ma tutti noi come cittadini. Per questo apprezziamo la solidarietà di Meloni e del governo. Per questo, forse, è il momento di tutelare davvero l'informazione libera e indipendente, come non è stato fatto sinora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti - L’attentato a Sigfrido Ranucci non deve preoccupare solo i giornalisti, ma tutti noi come cittadini. Si legge su fanpage.it

Sigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l’auto: “Mia figlia era lì poco prima, avrebbero potuto ammazzarla” - L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento ... Riporta fanpage.it

Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere, mia figlia era lì poco prima». Ordigno rudimentale - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Scrive msn.com