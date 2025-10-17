Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attentato a Sigfrido Ranucci non deve preoccupare solo i giornalisti, ma tutti noi come cittadini. Per questo apprezziamo la solidarietà di Meloni e del governo. Per questo, forse, è il momento di tutelare davvero l'informazione libera e indipendente, come non è stato fatto sinora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

