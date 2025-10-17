Cosa c'è scritto nella lettera con cui Turetta ha rinunciato all'appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin
Filippo Turetta ha rinunciato all’appello e accetta l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. In una lettera scrive di volersi "assumere la piena responsabilità" e di pentirsi "ogni giorno dal profondo del cuore". L’accusa resta in aula per chiedere le aggravanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
