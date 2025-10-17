Cosa c’è dietro Gabanelli choc rompe il silenzio sull’attentato a Ranucci VIDEO
L’ attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. L’esplosione che ha distrutto il veicolo del giornalista e quello della figlia ha immediatamente sollevato un’ondata di solidarietà da parte delle istituzioni e del mondo dell’informazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito in una nota ufficiale l’importanza della libertà e indipendenza dell’informazione, sottolineando che questi valori rappresentano un pilastro irrinunciabile delle democrazie moderne e che saranno sempre difesi. Sul gravissimo fatto è intervenuta anche Milena Gabanelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it
