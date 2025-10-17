Cosa c’è dietro Attentato a Sigfrido Ranucci il punto di vista di Milena Gabanelli
Attentato a Sigfrido Ranucci, le parole di Milena Gabanelli. L’Italia è sotto choc dopo l’esplosione che ha distrutto l’auto del giornalista conduttore di Report e quella della figlia. La premier Giorgia Meloni, in una nota di Palazzo Chigi, ha commentato: “ La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”. Come riporta il Corriere della Sera il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto arrivare la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci, esprimendo “severa condanna” per il grave gesto intimidatorio. Ora arrivano anche le dichiarazioni della collega Milena Gabbanelli, fondatrice e per un ventennio alla guida di Report: “Hanno sbagliato bersaglio” dice, poi spiega perché. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
