Cosa c’è davvero dietro Milena Gabanelli rompe il silenzio sulla bomba a Ranucci

L’Italia è ancora sotto choc dopo l’attentato che ha colpito Sigfrido Ranucci, volto storico di Report. L’esplosione che ha distrutto l’auto del giornalista e quella della figlia ha scosso il Paese e suscitato una valanga di reazioni istituzionali e di solidarietà. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato in una nota di Palazzo Chigi: “ La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”. Dal Quirinale è arrivato anche il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso la propria vicinanza a Ranucci e una “severa condanna” per il gesto intimidatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

