Cortona | pauroso incendio in azienda di elettronica a Camucia fiamme alte visibili da chilometri video
Un grosso incendio è scoppiato nell'azienda Mb elettronica di Camucia nel comune di Cortona. Sul posto in azione squadre dei vigili del fuoco di Arezzo Cortona e Castiglione del Lago per cercare di arginare il fronte. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche questi approfondimenti
TEDi Italia. . Dal pauroso al divertente – da TEDi trovi tutto per Halloween #Halloween #TEDi #StagioneDaBrividi - facebook.com Vai su Facebook
Il forte boato, poi l’incendio: paura a Camucia per il grosso rogo nell’azienda, fiamme alte - Accade nella serata di venerdì: i bagliori erano visibili da lontano. Scrive msn.com