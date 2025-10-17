Cortona | pauroso incendio in azienda di elettronica a Camucia fiamme alte visibili da chilometri video

Firenzepost.it | 17 ott 2025

Un grosso incendio è scoppiato nell'azienda Mb elettronica di Camucia nel comune di Cortona. Sul posto in azione squadre dei vigili del fuoco di Arezzo Cortona e Castiglione del Lago per cercare di arginare il fronte. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

