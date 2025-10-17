cortona nuove aste per terreni e un appartamento il comune valorizza il piano alienazioni

Arezzo, 17 ottobre 2025 – L’Amministrazione comunale di Cortona valorizza il piano delle alienazioni in vista delle prossime aste. Oltre a quanto previsto per i due ex plessi scolastici di San Lorenzo e San Pietro a Dame, il Comune mette a bando anche un appartamento e una serie di terreni. Per questi ultimi l’asta è fissata il giorno 18 novembre 2025 a partire dalle ore 9.30, all'Ufficio Cultura di piazza Luca Signorelli. I lotti disponibili sono 12 e si trovano a Camucia, Manzano, Montecchio, centro storico e Terontola. Per partecipare all'asta occorre fare istanza entro le ore 13 del giorno 12 novembre, secondo le modalità previste nel bando (pubblicato all’indirizzo https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

