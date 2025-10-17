Cortigiana | storia e metamorfosi di una parola tra potere cultura e pregiudizio
l post di Meloni e la parola al centro del dibattito. Dopo le recenti dichiarazioni del segretario della CGIL Maurizio Landini durante il programma diMartedì, e la conseguente risposta social della premier Giorgia Meloni, il termine “ cortigiana ” è tornato al centro del dibattito pubblico. Ma cosa significa davvero questa parola, e come si è trasformata nel corso dei secoli? Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
"#Cortigiana vuol dire prostituta. Il segretario della Cgil #Landini lo deve sapere e quando dà della prostituta alla #Meloni - la prima Presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica - indica il clima di degrado politico ". @alesallusti ? #Giletti102 - X Vai su X
*GOVERNO, FERRO (FDI): LANDINI OFFENDE STORIA CGIL* 9CO1719642 4 POL ITA R01 GOVERNO, FERRO (FDI): LANDINI OFFENDE STORIA CGIL (9Colonne) Roma, 16 ott - “Definire ‘cortigiana’ la prima donna a guidare un governo nella storia della - facebook.com Vai su Facebook