Corti internazionali e masterclass esclusive a Terni si alza il sipario sul Movielife Film Festival

Ternitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nel vivo la prima edizione del MovieLife Film Festival, una nuova rassegna dedicata al cinema, all’arte e alla formazione, ospitata tra il Bac – Borgo arti Collescipoli e la biblioteca comunale di Terni.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro e confronto tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

