Corte penale internazionale | Putin in Ungheria? L’arresto è un obbligo giuridico
“Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il segretario generale delle Nazioni Unite, depositario dei trattati internazionali. Il recesso non ha alcun effetto sui procedimenti in corso o su qualsiasi questione già all’esame della Corte prima della data in cui il recesso ha avuto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
UCRAINA | Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale internazionale frena: "Il mandato di cattura è valido". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La Corte penale internazionale: "Putin in Ungheria? L'obbligo di arresto è valido" #ucraina #russia #guerra #17ottobre - X Vai su X
Corte penale internazionale: "Putin in Ungheria? 'Obbligo di arresto è valido" - "Il recesso dallo Statuto di Roma ha effetto un anno dopo il deposito della notifica di recesso presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario dei trattati internazionali. Come scrive ansa.it
Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido" - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Segnala ansa.it
Cpi: “Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo” - Il possibile incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato dal presidente Usa per provare ad arrivare a un accordo sulla guerra in ... Lo riporta msn.com