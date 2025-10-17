Corruzione scuole e appalti | nuovi sviluppi nell’inchiesta Dos Des

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO — La Procura della Repubblica di Avellino ha consegnato al Tribunale del Riesame — sezione misure reali — la documentazione recentemente acquisita dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino. Gli atti sono stati firmati dal pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro.Nuovi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

