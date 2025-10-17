"> Il primo giorno di scuola — o meglio, di lavoro al completo. O quasi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a ripartire dopo la sosta ma dovrà fare ancora a meno di Lukaku, Lobotka e Rrahmani. Una buona notizia però arriva da Buongiorno, che tornerà tra i convocati dopo l’assenza contro il Pisa, e da Politano, pienamente recuperato dal problema muscolare rimediato con il Genoa. Due rientri importanti, anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina in vista della Champions di martedì contro il Psv a Eindhoven. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, si riparte: Conte ritrova Buongiorno e Politano, ma niente Lukaku e Lobotka”