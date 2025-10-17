Corrado D’Elia Galileo oltre le stelle | Cerca la verità scrutando il cielo

Vite che non sono la sua. Parafrasando Emmanuel Carrère. Da tempo Corrado D’Elia ha infatti scelto di indagare la genialità attraverso i secoli. Profili biografici. Raccolti nei sui Album. Spettacoli, certo. Ma spesso anche libri. Come succede con "Galileo, oltre le stelle", da poco uscito per ed. Ares (11 euro, pp.152). Un viaggio. Inseguendo la parabola esistenziale dello scienziato toscano. Che sarà anche protagonista di uno dei quattro incontri del ciclo "Sulle spalle dei giganti" al Franco Parenti. Mentre dal 23 ottobre al Leonardo arriva pure il suo nerissimo "Macbeth, Inferno". Che in queste settimane evidentemente non ci si fa mancare nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

