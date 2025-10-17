Cori ideologici non consentiti | Bagnaia multato per colpa dei tifosi

Viterbotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È passato più di mezzo secolo da quando il film “La stangata” ha letteralmente dominato la notte degli Oscar conquistando ben 8 statuette, eppure questo titolo è ormai d’obbligo quando si vuole descrivere decisioni piuttosto severe del giudice sportivo in qualsiasi disciplina. L’ultimo esempio in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cori Ideologici Consentiti Bagnaia