coraggio fatti ammazzare il penultimo callaghan di clint

CORAGGIO  FATTI AMMAZZARE Iris  ore 21.15 Con Clint Eastwood,   Sondra Locke, Bradford  Dillman, Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1983.  Durata: 2 ore LA TRAMA L'ispettore  Callaghan   indaga  su una  serie  di  omicidi (alle  vittime hanno  anche  tagliato  i genitali). Callaghan  scopre   che   l'assassina  è una ragazza  che  si  vuole  vendicare  degli  uomini  che anni  prima   violentarono lei e la  sorella. Quando l'ultima  delle  vittime  designate sta  per uccidere la  fanciulla,  Callaghan  la  salva, salda  l'ultimo conto, poi, nel  suo rapporto attribuisce  all'ultimo stupratore  la  responsabilità  dei  delitti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

