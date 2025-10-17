Coraggio fatti ammazzare il penultimo Callaghan di Clint
CORAGGIO FATTI AMMAZZARE Iris ore 21.15 Con Clint Eastwood, Sondra Locke, Bradford Dillman, Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1983. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ispettore Callaghan indaga su una serie di omicidi (alle vittime hanno anche tagliato i genitali). Callaghan scopre che l'assassina è una ragazza che si vuole vendicare degli uomini che anni prima violentarono lei e la sorella. Quando l'ultima delle vittime designate sta per uccidere la fanciulla, Callaghan la salva, salda l'ultimo conto, poi, nel suo rapporto attribuisce all'ultimo stupratore la responsabilità dei delitti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
