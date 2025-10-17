’Coppia d’Oro’ al panificio Casari | Un onore premiare questi artigiani

La Coppia d’Oro edizione 2025 ha una vincitore: è il panificio “Il Pane” di Michele Casari, a Bondeno. Si è conclusa nei giorni scorsi la competizione “amichevole” che metteva in gara le Coppie di Pane più rappresentative della tradizione nel territorio matildeo. L’evento vede Confcommercio, il Comune di Bondeno e l’Associazione Panarea2 uniti nella promozione convinta e congiunta dell’ Arte Bianca. "Un percorso di valorizzazione e promozione dell’Arte bianca nel quale crediamo – commenta Massimo Sgarbi, delegato per la sede Confcommercio a Bondeno –, i negozi di vicinato rappresentano davvero la nostra identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

