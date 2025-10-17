Ha puntato la pistola contro la moglie uccidendola e poi verso sé stesso, suicidandosi in un’abitazione in via Volta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). E’ su un’ipotesi di omicidio-suicidio che i carabinieri della locale stazione stanno lavorando dopo il ritrovamento in casa dei cadaveri di una coppia di 80enni nel pomeriggio. I corpi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Coppia di 80enni trovata morta in casa, ipotesi omicidio suicidio