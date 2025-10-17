Coppa Italia dilettanti L’Apecchio liquida il Cantiano Ma a passare il turno è la Cagliese

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Coppa Italia di Eccellenza in virtù del successo di mercoledì e del risultato dell’andata va in semifinale la K Sport Montecchio Gallo e si ferma la corsa dell’Urbino. La K Sport Montecchio Gallo per la gara di andata delle semifinali ospiterà mercoledì 29 ottobre alle ore 14,30 il Matelica, che ha superato il turno a dispetto dell’Osimana. L’altra semifinale d’andata sarà Civitanovese-Tolentino che hanno battuto rispettivamente il Chiesanuova e il Montegranaro. Riguardo la Coppa di Promozione questi i risultati delle provinciali per l’andata degli ottavi: Alma Fano- San Costanzo Marottese: 0-1, in gol per gli ospiti Speranzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa italia dilettanti l8217apecchio liquida il cantiano ma a passare il turno 232 la cagliese

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia dilettanti. L’Apecchio "liquida» il Cantiano. Ma a passare il turno è la Cagliese

Approfondisci con queste news

coppa italia dilettanti l8217apecchioCoppa Italia dilettanti. L’Apecchio "liquida» il Cantiano. Ma a passare il turno è la Cagliese - Nella Coppa Italia di Eccellenza in virtù del successo di mercoledì e del risultato dell’andata va in semifinale la ... Secondo sport.quotidiano.net

Coppa Italia Dilettanti, ritorno degli ottavi tra Messana e Atletico Catania Viagrande - Dopo il successo dell'andata, la squadra di Cosimini punta alla qaualficazione. Secondo msn.com

Coppa Italia Dilettanti, Messana ai quarti. Battuto l’Atletico Catania Viagrande per 3-2 - Proprio sul finale arriva la rete che ipoteca il passaggio ai quarti della Messana: in contropiede, Sottile serve Gargiulo, che dopo uno scambio con Madia trova la porta spalancata e firma il 3- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Dilettanti L8217apecchio