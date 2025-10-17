Coppa Italia dilettanti L’Apecchio liquida il Cantiano Ma a passare il turno è la Cagliese
Nella Coppa Italia di Eccellenza in virtù del successo di mercoledì e del risultato dell’andata va in semifinale la K Sport Montecchio Gallo e si ferma la corsa dell’Urbino. La K Sport Montecchio Gallo per la gara di andata delle semifinali ospiterà mercoledì 29 ottobre alle ore 14,30 il Matelica, che ha superato il turno a dispetto dell’Osimana. L’altra semifinale d’andata sarà Civitanovese-Tolentino che hanno battuto rispettivamente il Chiesanuova e il Montegranaro. Riguardo la Coppa di Promozione questi i risultati delle provinciali per l’andata degli ottavi: Alma Fano- San Costanzo Marottese: 0-1, in gol per gli ospiti Speranzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
