Coppa Italia di canottaggio a sedile fisso | tre livornesi presenti a Maccagno | i nomi

Sono 61 gli equipaggi iscritti alla Coppa Italia di canottaggio a sedile fisso che si disputerà a Maccagno (Varese). La rappresentativa toscana vedrà scendere in acqua tre atleti livornesi: Yari Pantani, Paolo Cosci e Giulia Volpi. Il selezionatore e allenatore degli equipaggi è Simone Boldi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it