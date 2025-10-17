Copia e incolla della memoria confusa | dal Pd a Conte la stessa svista sul rastrellamento del ghetto

Nel giorno del ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma, avvenuto il 16 ottobre 1943, il Partito democratico ha pubblicato sui propri canali social un post commemorativo accompagnato da una fotografia che, tuttavia, non ritrae affatto la vicenda avvenuta durante il regime e la guerra nella capitale italiana, bensì il rastrellamento del ghetto di Varsavia (qui la fonte). L’immagine, tra le più celebri dell’Olocausto, documenta infatti la deportazione degli ebrei polacchi nel 1943 e non ha alcun legame diretto con la tragedia romana. Il caso ricorda da vicino un episodio analogo che vide protagonista Giuseppe Conte nel 2021, quando anche l’allora leader del Movimento 5 stelle pubblicò un post per commemorare il rastrellamento del ghetto di Roma usando, anch’egli, una foto del ghetto di Varsavia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Copia e incolla della memoria (confusa): dal Pd a Conte, la stessa svista sul rastrellamento del ghetto

Leggi anche questi approfondimenti

Un giornalista fa un maldestro copia e incolla da ChatGPT: l’errore finisce sul giornale e il web accusa l’IA. Ma forse l’IA non crea il problema: semplicemente lo mette a nudo. Con redazioni dimezzate e fiducia ai minimi, l’informazione mostra infatti le sue cr - X Vai su X

Un giornalista fa un maldestro copia e incolla da ChatGPT: l’errore finisce sul giornale e il web accusa l’IA. Ma forse l’IA non crea il problema: semplicemente lo mette a nudo. Con redazioni dimezzate e fiducia ai minimi, l’informazione mostra infatti le sue cr - facebook.com Vai su Facebook

Copia e incolla della memoria (confusa): dal Pd a Conte, la stessa svista sul rastrellamento del ghetto - Nel post per la ricorrenza del il 16 ottobre, i dem pubblicano online un’immagine del ghetto di Varsavia invece di quello Roma. Scrive ilfoglio.it

Come copiare e incollare testo tra iPhone e PC Windows - Il copia e incolla tra iPhone o iPad e un PC Windows può creare qualche grattacapo, sopratuttto per chi è abituato da anni all’immediatezza di Apple AirDrop ma non solo. Come scrive macitynet.it

Copia privata, la tassa che paghiamo sulla memoria dei device aumenterà ancora (e colpisce anche il cloud) - La premessa è un obbligo: in pochi sanno che noi italiani quando acquistiamo qualunque dispositivo dotato di memoria come può essere un computer, uno smartphone, un hard disk ma anche chiavette usb, ... Segnala corriere.it