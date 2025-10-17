Controlli tra i palazzi di Librino trovati oltre tre chili di marijuana e delle cartucce da fucile

Cataniatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'attività di controllo eseguita dai poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania ha permesso di sequestrare armi e droga in un palazzo di Librino. Il materiale "scottante" era nascosto in un'intercapedine ed è stato individuato grazie al fiuto del cane-poliziotto Maui. Gli agenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

